Fahrräder gefragt wie nie - trotzdem sinkt Umsatz

„Es kommen so viele Leute wie nie mit ihren Kindern und wollen ein Rad kaufen. Aber sie kriegen nichts“, sagt Michael Knopf, Inhaber der Radwelt in Mattersburg. Kollege Dietmar Rainer von 2Rad Rainer in Oberpullendorf präzisiert: „Früher hatte ich 80 Prozent der bestellten Ware rechtzeitig vor Ostern im Geschäft. Heuer ist ein Bruchteil gekommen.“