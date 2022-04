Kein Preisdeckel für den Tankdeckel

Das Roulette-Spiel an den Zapfsäulen ist ja nicht neu, schon früher gingen die Preise an den Zapfsäulen vor verlängerten Wochenenden oder Feiertagen in die Höhe. Nur der Einsatz ist bekanntlich enorm gestiegen. Dass die Spritpreise aber generell 10 Cent (Super) bis 25 Cent bei Diesel zu hoch seien, berechnete nun das Momentum Institut. Denn obwohl sich der Rohölpreis dem Vorkrisenniveau annähert, sei die Differenz zwischen Ölpreis und Nettoverkaufspreis, also die Spanne, z. B. bei Diesel fast doppelt so hoch wie im 5-Jahres-Schnitt: „Im Windschatten des Kriegs machen manche Unternehmen ein ordentliches Körberlgeld“, so Momentum-Experte Oliver Picek zur „Krone“.