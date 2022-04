Hinterherpfeifen ist kein Kavaliersdelikt!

Unter „Catcalling“ versteht man eine verbale, sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum. In einigen europäischen Ländern (Frankreich, Niederlande oder auch Portugal) gilt das bereits als Straftat und wird mit Geldstrafen geahndet, in Österreich sind wir allerdings noch nicht so weit. Und das obwohl die meisten Menschen - vor allem Frauen - dies schon erlebt haben. Es ist nicht nur unangenehm und übergriffig, teilweise hat man in solchen Momenten auch Angst um die eigene Sicherheit, weil man nicht weiß, wie weit die Täter gehen werden. Warum ist „Catcalling“ problematisch? Wieso handelt es sich dabei nicht um Komplimente - obwohl viele Täter ihr Verhalten so rechtfertigen wollen? Welche Alternativen gibt es jemanden auf der Straße respektvoll anzusprechen? Darüber redet Podcasterin Annie Müller Martínez in dieser Folge mit Celina Seiler von catcallsof.vie (Vienna).