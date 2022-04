Rätselhafte Zeichen machten eine Linzerin stutzig

„Es war am Freitag vor einer Woche, gegen 12.15 Uhr, als es an meiner Haustür geläutet hat“, erzählt die Frau. Ein ihr unbekannter Mann stand vor der Tür. „Er war ordentlich angezogen und hatte gepflegt wirkendes schwarzes Haar“, berichtet sie im Gespräch mit der „Krone“. Umso überraschter war sie, als er sie in gebrochenem Deutsch um Geld bat. „Ich hab’ ihm natürlich nichts gegeben“, so die Linzerin. Als sie auch seiner Bitte nach Essen nicht nachkam, wurde er deutlich unfreundlicher, ging aber schließlich.