Teuerungswelle dürfte sich noch beschleunigen

Die finanziellen Folgen von Pandemie und Ukraine-Krieg sind in Österreich bereits deutlich spürbar - und ein konkretes Ende scheint dabei nicht in Sicht. Laut einer aktuellen Schätzung der Bank Austria dürfte sich die Teuerungswelle in den kommenden Monaten sogar noch weiter beschleunigen und die Inflation auf über sieben Prozent treiben. Dabei werden Erinnerungen an die Ölpreiskrisen in den 1970er-Jahren geweckt.