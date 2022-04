Neue Kommission soll rasende Inflation bekämpfen

Finanzminister, Sozialpartner, Experten

Am 20. April trifft sich Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) mit den Sozialpartnern, um die aktuelle Lage sowie die Auswirkungen der Teuerung zu besprechen. Dort soll auch ein Ausblick auf die Expertengruppe gegeben werden. Österreich habe bereits zwei Pakete gegen die Teuerung mit einem Gesamtvolumen von vier Milliarden Euro geschnürt, so Brunner am Mittwoch in einer Aussendung. „Nichtsdestotrotz werden die aktuellen Teuerungen und die gestiegene Inflation Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Angebot und die Nachfrage haben.“