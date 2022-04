EL: Eintracht-Fans wird Ticketkauf verweigert

Tausende Eintracht-Fans, die am Mittwoch zum Europa-League-Kracher gegen den FC Barcelona nach Katalonien geflogen waren, werden das Spiel nun doch vom Fernseher aus verfolgen müssen. Die angekündigten Ticketverkäufe an den Tageskassen blieben aus und auch online hatten die Frankfurt-Anhänger keine Chance, an Karten zu gelangen, wie „t-online“ berichtet.