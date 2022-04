Nach 1:1 gegen Frankfurt: Erste Barcelona-Ausreden

Eintracht Frankfurt hat das Remis gegen den FC Barcelona in der Europa League wie einen Sieg gefeiert. Minutenlang genossen Martin Hinteregger und Co. nach dem 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstag den Jubel der Fans. Das Ergebnis lässt die Frankfurter auf eine Überraschung in der Retourpartie im Camp Nou in der kommenden Woche hoffen. „Barca“ hingegen ist geknickt - nun gibt es bereits erste Ausreden für das Unentschieden.