Ab 21 Uhr LIVE: FC Barcelona gegen Frankfurt

Vor sechs Jahren drohte Frankfurt der Absturz in die Zweitklassigkeit - nun wartet am heutigen Donnerstag (21 Uhr, live auf sportkrone.at) ein so deklariertes „Jahrhundertspiel“ im Camp Nou. Eine Woche nach dem 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel will die Eintracht den FC Barcelona aus der Europa League werfen. Rund 30.000 Fans werden in Barcelona erwartet, Spieler und Verantwortliche kündigten schon den nächsten Coup an. In wichtigen Rollen beteiligt sind mit Abwehrchef Martin Hinteregger und Coach Oliver Glasner zwei Österreicher. Mit sportkrone.at sind Sie im Live-Ticker HIER hautnah mit dabei!