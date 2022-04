Ab 21 Uhr LIVE: Frankfurt gegen Barcelona

Die Eintracht will sich wie vor drei Jahren für das Halbfinale des zweithöchsten europäischen Club-Bewerbs qualifizieren. Den Lauf von damals, als die Frankfurter unter anderem Benfica Lissabon und Inter Mailand besiegten, will Glasner nun nicht groß thematisieren. Die Hürde Barcelona sah der Oberösterreicher als hoch, aber machbar an: „Wir spielen bisher eine hervorragende Saison in der Europa League, sind ungeschlagen. Wir hoffen, dass es noch nicht zu Ende ist.“