Der Kreis der von Armut Betroffenen wächst ständig

Günstige Menüs & Öffis

Die Stadtkarte berechtigt zum vergünstigten Essen in der Volksküche - ein Menü kostet 1,18 Euro - , zum Einkauf in den SoMa; Karten für Busse und Bäder sind günstiger, es gibt einen Energiescheck. Bekommen kann diese Karte, wessen Einkommen unter dem Ausgleichszulagen-Richtsatz, also unter der Mindestpension von 977 Euro liegt.