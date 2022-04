Das Osteressen „entschärfen“

Deftiges ersetzen Sie zum Beispiel durch Pute, Hühnchen (ohne Haut) oder Fisch. Auch bei den Beilagen kann man Kalorien einsparen: Pommes und Kroketten besser durch Petersilerdäpfel und Reis austauschen. Frische Salate, gedünstetes Gemüse machen das Festmahl ebenso viel fettärmer. Statt üppiger Soßen mit Obers verwendet man idealerweise Milch, Sauerrahm, Joghurt oder mageren Schmelzkäse zum Verfeinern. Platzieren Sie Schokohasen und Ostereier so, dass Sie nicht ständig Zugriff auf die Köstlichkeiten haben. Am besten in den Kasten oder Kühlschrank verbannen.