Nachhaltig fasten mit Fisch und Muscheln

Auch Muscheln liefern hochwertiges Eiweiß

Die Expertin empfiehlt daher Muscheln, die an der Basis der Nahrungskette stehen und ebenfalls eiweißreich sind, oder Süßwasser-Fische in Bio-Qualität, bei denen man in puncto Nachhaltigkeit jedenfalls auf der sicheren Seite ist. Dabei wird besonderer Wert auf artgerechte Tierhaltung und die Qualität der Futtermittel gelegt. „Auch Lachs kann eine Alternative sein. Er ist in den vergangenen Jahren zu Unrecht in Verruf geraten, denn er wird meist gezüchtet und kommt zu einem großen Teil aus Norwegen - vielfach sogar in Bio-Qualität.“