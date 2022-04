USA: 800 Millionen Dollar Militärhilfe für Ukraine

Selenskyj ersuchte um schwere Geschütze

Selenskyj ging diesbezüglich am Mittwoch in einer Videobotschaft in die Offensive und zählte konkrete Waffengattungen auf, die sein Land benötige. „Wir brauchen dringend schwere Artillerie, schwere Panzerfahrzeuge, Luftabwehrsysteme und Flugzeuge“, sagte der 44-Jährige in einer auf Englisch am Mittwoch verbreiteten Videobotschaft. Dabei zählte er Artilleriesysteme mit NATO-Kaliber von 155 Millimeter auf.