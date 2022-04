Immer Ärger mit den Beratern

Politiker zu beraten, das ist mittlerweile eine echt lukrative Branche geworden. Das sind dann diese Leute, die Politikern erzählen, was die Leute denken. Und was man tun muss, damit es die Leute gut finden. Kann gut gehen, muss aber nicht. Schon Sebastian Kurz hatte einen so genannten „Inner circle“, einen engen Kreis an Vertrauten, die stets eingebunden waren und auf die er hörte. Karl Nehammer sieht das gleich und hat sich längst seinen eigenen kleinen Zirkel geschaffen. Mit straffer Kabinettführung und ergebenen, verlängerten Armen aus dem Innenministerium ist es dem Kanzler gelungen, größtenteils „Kontrolle“ auch mit Nachdruck herzustellen, die man einst aus den besten Kurz-Zeiten noch kannte. Das schmeckt auch nicht jedem. Und nun reiht sich der einflussreiche Ex-„Bild“-Chef Kai Diekmann in diese Riege. Nur, der will nicht so ganz im Hintergrund bleiben und sorgt in der ÖVP für Kopfschütteln und Kopfweh, in der Opposition für Unmut. Die Neos haben bereits eine parlamentarische Anfrage gestellt. Sie wollen wissen, welche Leistungen von Diekmann, der mit Nehammer sowohl in Kiew als auch in Moskau war, in Anspruch genommen wurden, schreibt Doris Vettermann.