Ferrero: Sechs möglich Fälle auch in Österreich

ECDC und die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA schrieben in einer gemeinsamen Bewertung des Ausbruchs, dass bis Freitag vergangener Woche 119 bestätigte und 31 Verdachtsfälle in insgesamt zehn europäischen Ländern - noch ohne Österreich - registriert worden seien. Der Salmonellen-Stamm (multi-resistente S. typhimurium monophasisch) steht in Zusammenhang mit Produkten der Marke Ferrero Kinder Schokolade, die in Belgien in Arlon hergestellt wurden. Die erste positive Probe sei am 21. Dezember in Großbritannien genommen worden, wo Mitte Februar dann eine Häufung von Infektionsfällen gemeldet worden sei.