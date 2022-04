Neues Umspannwerk in Osttirol versorgt die TAL

Versorgungssicherheit für Pumpen und Menschen

Mit 5,5 Millionen Euro steckte man viel Geld in den Neubau und in die Versorgungssicherheit. Um Platz zu sparen, wurde die 110-kV-Schaltanlage in das Werk integriert. Zwei weitere Transformatoren neben dem Hauptgebäude wandeln die Spannung auf die für die Pumpen der Ölleitung erforderlichen sechs kV um. Die Versorgung des Umspannwerkes erfolgt über die Tinetz-Hochspannungsleitung ausgehend von Lienz.