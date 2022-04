Woodstock macht eine „Weinroas“ nach Illmitz

Am 23. und 24. April lädt man in Illmitz mit zünftiger Blasmusik und in gemütlicher Woodstock-Manier zum „See Opening“. „Es soll gustiert und zwischen den Lokalen flaniert werden. Alles gewürzt mit Musik und bester Stimmung“, freuen sich Bürgermeister Maximilian Köllner und Tourismuschef Gerhard Haider auf die Veranstaltung.