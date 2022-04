Millionenschwerer Kriegsflüchtling verurteilt

Der 38-jährige Mann hatte im März in einer Tiefgarage in der Gonzagasse geparkt und dort nachts festgestellt, dass er zwar Scheine, aber nicht das nötige Kleingeld bei sich hatte, um die Parkgebühren in der Höhe von fünf Euro zu bezahlen. Zufällig vorbeigehende Jugendliche, die in Wien feiern gehen wollten und ebenfalls in der Garage geparkt hatten, wollten ihm zu Hilfe kommen. Doch der Mann zückte sein Messer, das er laut eigener Aussage zum Apfelschneiden verwende, und hielt es einem 17-Jährigen an den Körper. Mit der anderen Hand deutete er auf den Ticketautomaten, der Bursche sollte dem Ukrainer die Parkgebühren entrichten.