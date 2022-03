Knapp 200.000 Ukrainer in Österreich eingereist

Es gibt bereits 50 Registrierungsstellen

Kritik über eine schleppende Registrierung der Flüchtlinge entgegnet man im Innenministerium mit einem Ausbau der Registrierungsstellen. Deren 50 stehen mittlerweile zur Verfügung. Der Großteil der Ukrainer orientiert sich nach Wien. 1700 der gesamt 3700 am Montag registrierten Vertriebenen suchten in der Bundeshauptstadt an.