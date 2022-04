„Die beste Niederlage, die uns passieren konnte“

Dabei zeigt ein Blick in die Historie der Bayern in der Königsklasse, dass Niederlagen in Hinspielen der K.-o.-Runde überhaupt nicht nach ihrem Geschmack sind. Sechsmal kam zuletzt nach einer Pleite im ersten Spiel das Aus. 2014 gegen Real Madrid, 2015 gegen Barcelona und 2016 gegen Atlético Madrid war jeweils im Halbfinale Endstation. Im Viertelfinale 2017 und im Semifinale 2018 war es erneut zweimal Real, das die Bayern nach Hause schickte. 2021 stoppte Paris Saint-Germain die Münchner im Viertelfinale.