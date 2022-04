Ab 21 Uhr LIVE: Villarreal gegen Bayern München

Bei den Bayern heißt die personifizierte Torgarantie Robert Lewandowski. Der Weltfußballer führte die Trefferliste vor den Viertelfinalspielen mit zwölf Toren an - und soll auch in Spanien anschreiben. Die Favoritenrolle gegen Villarreal nahm der deutsche Serienmeister an. Den Gegner gelte es zwar erst einmal zu knacken, betonte Julian Nagelsmann. „Trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir uns durchsetzen“, so Bayerns Trainer. „Es ist kein Problem für uns, der Favorit zu sein, wir sind gut vorbereitet.“ Marcel Sabitzer kommt derzeit über die Rolle als Wechselspieler nicht hinaus.