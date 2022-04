Ab 21 Uhr LIVE: Bayern München gegen Villarreal

Den Münchnern droht das zweite Aus im Viertelfinale in Folge. Warnung genug ist, dass in den vergangenen Jahren in der K.o.-Phase nach einer Enttäuschung im ersten Spiel stets das Aus gekommen war, dabei alleine fünfmal gegen spanische Vertreter - zuletzt gegen Real im Halbfinale 2018. „Das sind Spiele, die uns reizen“, betonte Bayern-Goalie Manuel Neuer. Seine Elf wolle nach dem enttäuschenden Auftritt in Spanien gegen den Europa-League-Champion eine Reaktion zeigen. „Wir haben viele Fehler gemacht im Hinspiel. Sie haben einen gemacht, dass sie uns am Leben gelassen haben - und das sollten wir bestrafen“, verlautete Coach Julian Nagelsmann.