Ab 15.30 Uhr LIVE: Bayern München gegen Augsburg

Damit können die Münchner um Nationalspieler Marcel Sabitzer sechs Spiele vor Saisonende etwas gelassener in das Derby gegen den FC Augsburg am Samstag gehen. Nach dem enttäuschenden 0:1 im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales bei Villarreal will die Nagelsmann-Elf wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. „Wir haben keine große Toleranzgrenze mehr für Wackler und Ausrutscher“, sagte der Coach und meinte damit die eigenen Ansprüche.