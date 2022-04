Der Elefant

Jeder, der flüchtet, ist in erster Linie Mensch. Sagte Kardinal Christoph Schönborn in der ORF-„Pressestunde“ auf die Frage, ob es seit dem Krieg in der Ukraine zwei Klassen von Flüchtlingen gebe. Jene aus dem arabischen Raum, die 2015 zu uns kamen, hauptsächlich junge Männer. Und jene, die heute aus der Ukraine Zuflucht bei uns suchen. Diesmal hauptsächlich Frauen und Kinder. Die Regierung nennt sie „Vertriebene“, auch weil für sie andere Regeln auf dem Arbeitsmarkt gelten.