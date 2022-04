Drei Wege aus dem Ukraine-Krieg

Was Fragen der Neutralität (und die Verhandlungen darüber mit Moskau) betrifft, hat Österreich viel (auch historische) Erfahrung. Warum sollte Bundeskanzler Karl Nehammer also nicht versuchen, zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin zu vermitteln. Offenbar haben das sowohl die ukrainische als auch die russische Seite gutgeheißen. Sonst wäre es nicht dazu gekommen. Sonst hätten sie Nehammer nicht empfangen. Natürlich konnte man von dem Gespräch in Putins Vorstadtresidenz keine Wunder erwarten. Aber wie vieler Gespräche und Verhandlungsrunden es auch bedürfen möge - jedes Gespräch ist ein Schritt in die richtige Richtung.