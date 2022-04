Nehammer in Kiew: Schadet das der Neutralität?

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich anlässlich seines Ukraine-Besuchs am Samstag auch noch mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und dessen Bruder Wladimir getroffen. Vitali Klitschko meinte, ein EU-weites Gasembargo gegen Russland möge für die Österreicher schmerzhaft sein, „aber wir bezahlen hier mit Blut. Und wenn wir fallen, dann werdet auch ihr fallen.“ Sind Sie der Meinung, dass dieses Treffen Österreichs Neutralität negativ beeinflusst? Beteiligen auch Sie sich an der Diskussion in den Kommentaren!