Nehammer bei Putin: Österreich als Vermittler

Nehammer tut damit genau das Richtige. Er nutzt die auch von Russland garantierte Neutralität Österreichs und die historisch bedingt guten Beziehungen zur Ukraine, um zu versuchen, zwischen den beiden Kriegsparteien zu vermitteln. In einer Reihe mit der Türkei und den Israelis, die bisher die Einzigen waren, die seit Kriegsbeginn sowohl in Kiew als auch in Moskau persönlich vorgesprochen haben. Was Nehammer tut, ist auch im höchsten Interesse der EU. Schließlich sind sowohl die Ukraine als auch Russland unsere Nachbarn.