ASFINAG-Bilanz in NÖ: Rettungsgasse funktioniert

Die in der Straßenverkehrsordnung verankerte Rettungsgasse gilt hierzulande seit dem Jahr 2012. In ihrer Wahrnehmung ist sie für neun von zehn Lenkern in NÖ zur Selbstverständlichkeit geworden, und sie funktioniert deutlich besser als zum Start. Einsatzkräfte verzeichnen eine Zeitersparnis von rund zwei Minuten.