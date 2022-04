Gynäkologie in Tamsweg für neun Tage geschlossen

Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Landesklinik Tamsweg muss vom Mittwoch, 13. April, 7 Uhr, bis zum Freitag, 22. April, 7 Uhr vorübergehend gesperrt werden. Das teilten die Landeskliniken am Montag mit. Grund ist die noch fehlende Approbation des neuen Primars Athanasios Alimisis. Die Landeskliniken gehen davon aus, dass der Formalakt, der Übetragung in die österreichische Ärzteliste, in den nächsten Wochen positiv abgeschlossen werden kann.