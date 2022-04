Polizei rückte drei Mal wegen Bedrohungen aus

In Wien mussten Polizisten am Sonntag gleich drei Mal wegen Bedrohungen mit Messern ausrücken. In einem Fall wurde ein Fahrgast bedroht, weil er sich über das Fehlen der Maske eines anderen Passagiers aufregte. In einem weiteren zückte ein Mann beim Treffen mit seiner Ex-Frau ein Messer. Zudem ging ein alkoholisierter Mann in einem Obdachlosenheim mit Waffen spazieren.