Betrug mit Kryptowährung: Steirer verlor 25.000 €

Betrug nach Betrug

Herr A. müsse allerdings 5000 Euro als Sicherheitsleistung über eine Kryptowährungsplattform bezahlen. Was dieser in blinder Naivität auch tat. Am nächsten Tag hatten die Betrüger so sein Bankkonto leer geräumt und weitere 9000 Euro eingestreift. Eine Anzeige bei der Polizei brachte bisher nichts. Herr A. erhält weiterhin fast täglich Nachrichten von besagtem Anrufer, der weiter seine Hilfe gegen noch mehr Geld anbietet. Per E-Mail hat sich gar noch ein zweites „Unternehmen“ gemeldet und seine Dienste angeboten. Mit einem klingenden Namen, professioneller Webseite und Sitz in Israel.