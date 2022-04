Krebskranker Türke war 16 Monate Corona-positiv!

„Meine Enkelin Defne ist zehn Monate alt und das ist das zweite Mal, dass ich sie umarme“, sagte Kasayan, während er seine Enkelkinder begrüßte. „Ich kann das Gefühl (über Covid-19 hinweggekommen zu sein, Anm.) wie die Entspannung in einem Flugzeug nach schweren Turbulenzen beschreiben. Genauso fühle ich mich jetzt. Entspannt. Man fühlt sich Gott so nahe und dann fühlt man sich lebendig“, beschrieb der 56-Jährige am Freitag seine Gefühle, nachdem der 86. PCR-Test erst wenig Tage zuvor endlich negativ ausgefallen war.