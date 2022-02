Mann schon seit 14 Monaten ununterbrochen positiv

Isoliert mit seiner engsten Familie

Nachdem der Mann im November 2020 erstmals ins Krankenhaus eingeliefert worden war, muss er mehrere Wochen lang weiter in einem Institut medizinisch betreut werden. Muzaffer Kayasan, der bereits an Leukämie erkrankt war, gehört zu den ursprünglich immungeschwächten Patienten. Nach seinem ersten Krankenhausaufenthalt ist der Mann in besserer Verfassung. Er lebt praktisch seit Beginn der Pandemie isoliert mit seiner Frau und seinem Sohn in Quarantäne.