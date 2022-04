Ländle-Präsenz auch international stark

Die starke internationale Konkurrenz verlangte den KVV AthletInnen alles ab. Nichtsdestotrotz gelang es Ariane Franken (AV Feldkirch) sich mit vier Tops und fünf Zonen sich für das Finale zu qualifizieren. Dort gelangen der Feldkircherin leider keine weiteren Tops (0 Tops, 3 Zonen), womit sie aber dennoch einen respektablen sechsten Platz belegen konnte. Die überraschende A-Cup-Gewinnerin aus Wiener Neustadt, Magdalena Kompein, belegte in derselben Klasse den 18. Platz. Den Sieg sicherte sich die Niederländerin Sabina van Essen, die im Finale als einzige Athletin gleich vier Boulderprobleme lösen konnte. In der U18-Klasse schaffte es Lea Kempf auf den 12. Platz. Mit vier Tops und vier Zonen verpasste sie den Einzug ins Finale nur um Haaresbreite bzw. aufgrund zu vieler Versuche. Den Sieg in der U20-Klasse der Frauen ging an die Lokalmatadorin aus Frankreich, Selma Elhadj Mimoune.