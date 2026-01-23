Museum-Tickets für die ganze Familie gewinnen

Eine unvergessliche Zeit mit der Familie erleben

Acht Familien dürfen nicht nur in eine Welt voller Wissen und Spaß eintauchen, sondern dürfen sich auch über Tickets für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder freuen, die es vom Tourismusverband Linz und der „OÖ-Krone“ zu gewinnen gibt. Dafür einfach das untenstehende Formular bis 2. Februar, 9 Uhr, ausfüllen (inklusive Alter der Kinder) und schon nimmt man an der Verlosung teil. Und wer kein Glück hatte: Tickets sind in allen beteiligten Museen (exkl. StifterHaus), in der Tourist Information Linz und online auf www.museum-total.at erhältlich.