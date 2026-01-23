Museum-Tickets für die ganze Familie gewinnen

Erkunde mit deiner Familie die Faszination von „Museum Total“: 1 Ticket, 4 Tage, 8 Linzer Institutionen, die von 19. bis 22. Februar viel Programm anbieten. Gemeinsam mit dem Tourismusverband Linz verlost die „OÖ-Krone“ Tickets für acht Familien. Gleich hier mitspielen!
Dieses Ticket öffnet die Tür in die interaktive Welt der Museen: Bei der Aktion „Museum Total“ gibt’s spannende Sonderprogramme für Groß und Klein, zahlreiche Workshops und Familienführungen. Also warum nicht mit der ganzen Familie von 19. bis 22. Februar auf Erkundungstour gehen?
Vier Tage voller Entdeckungen warten
Das große Erlebnis für Neugierige spielt sich im Lentos Kunstmuseum, Nordico Stadtmuseum, Ars Electronica Center, OÖ Kulturquartier, Francisco Carolinum, Schlossmuseum, StifterHaus und in der voestalpine Stahlwelt ab. Wer schon festlegen will, was auf der Entdeckungsreise alles erlebt werden soll, der wirft am besten gleich einen Blick auf www.museum-total.at.
Eine unvergessliche Zeit mit der Familie erleben
Acht Familien dürfen nicht nur in eine Welt voller Wissen und Spaß eintauchen, sondern dürfen sich auch über Tickets für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder freuen, die es vom Tourismusverband Linz und der „OÖ-Krone“ zu gewinnen gibt. Dafür einfach das untenstehende Formular bis 2. Februar, 9 Uhr, ausfüllen (inklusive Alter der Kinder) und schon nimmt man an der Verlosung teil. Und wer kein Glück hatte: Tickets sind in allen beteiligten Museen (exkl. StifterHaus), in der Tourist Information Linz und online auf www.museum-total.at erhältlich.
