Eislaufvergnügen mitten in der Stadt am Lendkanal

Die Minusgrade in den vergangenen Tagen haben dafür gesorgt, dass der Lendkanal zum Eislaufen freigegeben werden kann. Der Eislaufverein Wörthersee hat das Eis mehrfach überprüft.

Das kostenlose Eislaufvergnügen mitten in der Stadt lockt ab Freitag, 23. Jänner, kleine und große Kufenflitzer. Der Einstieg befindet sich direkt im Lendhafen, die befahrbare Fläche reicht bis zur Rizzibrücke. Über zwei Rampen kann das Eis im Lendhafen betreten werden, Bänke und Schuhablagerungen stehen bereit. Eishockeyspielen ist nicht gestattet. Ein Foodtruck der Hafenstadt versorgt die Eisläufer. „Großartig, dass wir mitten in der Stadt übers Eis gleiten können! Danke dem Eislaufverein Wörthersee“, so Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar.