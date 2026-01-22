Vorteilswelt
Ab Freitag

Eislaufvergnügen mitten in der Stadt am Lendkanal

Kärnten
22.01.2026 17:01
Constance Mochar und Eismeister Ewald Baumgartner auf dem Lendkanal.
Constance Mochar und Eismeister Ewald Baumgartner auf dem Lendkanal.(Bild: StadtKommunikation / Zechner)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Sogar die Sonne blitzt vor Freude hervor: Die Kälte hat den Lendkanal zufrieren lassen. Ab Freitag können die Klagenfurterinnen und Klagenfurter  ihre Schlittschuhe auspacken.

0 Kommentare

Die Minusgrade in den vergangenen Tagen haben dafür gesorgt, dass der Lendkanal zum Eislaufen freigegeben werden kann. Der Eislaufverein Wörthersee hat das Eis mehrfach überprüft.

Das kostenlose Eislaufvergnügen mitten in der Stadt lockt ab Freitag, 23. Jänner, kleine und große Kufenflitzer. Der Einstieg befindet sich direkt im Lendhafen, die befahrbare Fläche reicht bis zur Rizzibrücke. Über zwei Rampen kann das Eis im Lendhafen betreten werden, Bänke und Schuhablagerungen stehen bereit. Eishockeyspielen ist nicht gestattet. Ein Foodtruck der Hafenstadt versorgt die Eisläufer. „Großartig, dass wir mitten in der Stadt übers Eis gleiten können! Danke dem Eislaufverein Wörthersee“, so Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar.

