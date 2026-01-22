Eislaufvergnügen mitten in der Stadt am Lendkanal

Sogar die Sonne blitzt vor Freude hervor: Die Kälte hat den Lendkanal zufrieren lassen. Ab Freitag können die Klagenfurterinnen und Klagenfurter ihre Schlittschuhe auspacken.
Die Minusgrade in den vergangenen Tagen haben dafür gesorgt, dass der Lendkanal zum Eislaufen freigegeben werden kann. Der Eislaufverein Wörthersee hat das Eis mehrfach überprüft.
Das kostenlose Eislaufvergnügen mitten in der Stadt lockt ab Freitag, 23. Jänner, kleine und große Kufenflitzer. Der Einstieg befindet sich direkt im Lendhafen, die befahrbare Fläche reicht bis zur Rizzibrücke. Über zwei Rampen kann das Eis im Lendhafen betreten werden, Bänke und Schuhablagerungen stehen bereit. Eishockeyspielen ist nicht gestattet. Ein Foodtruck der Hafenstadt versorgt die Eisläufer. „Großartig, dass wir mitten in der Stadt übers Eis gleiten können! Danke dem Eislaufverein Wörthersee“, so Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.