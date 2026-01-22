Alles Walzer: Schüler und Soldaten laden zum Ball

Auch wenn die Tanzbegeisterung etwas nachlässt – Schulen, Heer und Bauern organisieren Events, und es gibt auch Alternativen.
Der Wiener Opernball ist einzigartig in der Welt, auch die Matura-, Bauern- oder Garnisonsbälle sind beliebt. Irgendwie friert das Tanzfieber in Kärnten dennoch etwas ein.
„Bis vor sechs, sieben Jahren hatten wir noch 25 Bälle in Velden, ich war bei jedem dabei“, erzählt der Veldener Tourismuschef Hannes Markowitz. „Bei jedem Ball können die Maturanten etwa bei der Organisation oder der Gastronomie viel fürs Leben lernen. Zwischendurch hatten wir auch schon die siebenten Klassen eingebaut. Mittlerweile gibt es aber nur noch zehn Ballveranstaltungen im schönen Casineum.“
Es verschiebt sich wohl alles ein wenig. Villach trumpft heuer etwa mit Bällen auf und Althofen zieht sogar aus St. Veit Events ab.
Großer Auftritt für Maturanten
In Klagenfurt ist vor allem die Messearena Bühne für große Bälle. Der Maturaball des BRG Viktring ist wie immer der Rosenball, er findet heuer am 16. Februar in der Messe statt. Bei der Polonaise und der Mitternachtseinlage haben die Maturanten traditionell ihre großen Auftritte. Mittlerweile werden die Events schon auf das ganze Jahr aufgeteilt, auch kurz vor der Matura ziehen viele Frack und Kleid an.
... gibt jeder Ballgast im Schnitt für einen Ballbesuch aus. Auch die Friseure machen dabei ein Geschäft. 39 Prozent der Kärntner geben an, zumindest einen Ball pro Jahr zu besuchen.
Im Tanzenberger Gymnasium gibt es wiederum gar keinen Maturaball. „Das machen wir schon seit Jahren so“, sagt Professorin Sigrid Weitensfelder. „Dafür organisieren die Schüler ein Matura-Theater.“ Das wird heuer am 30. und 31. Jänner bzw. am 1. Februar im Saal der Schule aufgeführt. Das Stück heißt treffend „Maturagott Talent – ob das was wird?’ Danach ist eine Aftershowparty angesagt. Mit dem Erlös werden Maturareisen finanziert.
Auch beim Bundesheer wird die Balltradition noch hochgehalten. Die in Kärnten und Osttirol stationierten Einheiten stellen jedes Jahr glamouröse Events auf die Beine.
Andy Kainz ist mit Gattin Kelly bekannter Tanzlehrer in St. Veit. Beide haben schon bei der „Dancing Stars“-Show gewonnen. „Im Vergleich mit Wien, Graz oder Linz kann Kärnten von den Tanzevents her nicht mehr mithalten. Wir veranstalten am Brunnerhof in St. Veit aber schon seit 15 Jahren den Sommernachtsball. Der ist jedes Jahr ausverkauft, auch heuer. Am 20. Juni werden alle im luftigen Tanzstadl mit Blick auf Hochosterwitz ihren Spaß haben“ , lächelt Andy.
Ball der Pflege als weiteres Highlight
Der Ball der Pflege findet am 7. Februar im Klagenfurter Konzerthaus statt. Die Pflege leistet einen großen Beitrag an der Gesellschaft. Der Ball soll ein Zeichen der Wertschätzung sein. Es wird ein Abend mit Musik, Tanz und vielen Highlights.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.