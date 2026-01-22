Alles Walzer: Schüler und Soldaten laden zum Ball

„Bis vor sechs, sieben Jahren hatten wir noch 25 Bälle in Velden, ich war bei jedem dabei“, erzählt der Veldener Tourismuschef Hannes Markowitz. „Bei jedem Ball können die Maturanten etwa bei der Organisation oder der Gastronomie viel fürs Leben lernen. Zwischendurch hatten wir auch schon die siebenten Klassen eingebaut. Mittlerweile gibt es aber nur noch zehn Ballveranstaltungen im schönen Casineum.“

Es verschiebt sich wohl alles ein wenig. Villach trumpft heuer etwa mit Bällen auf und Althofen zieht sogar aus St. Veit Events ab.