Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weniger Tanz-Events

Alles Walzer: Schüler und Soldaten laden zum Ball

Kärnten
22.01.2026 15:03
Die Osttiroler Hochgebirgsjäger luden im Jänner zum schneidigen Ball in ihre Lienzer Kaserne.
Die Osttiroler Hochgebirgsjäger luden im Jänner zum schneidigen Ball in ihre Lienzer Kaserne.(Bild: Jägerbataillon 24)
Porträt von Christian Tragner
Porträt von Alex Schwab
Von Christian Tragner und Alex Schwab

Auch wenn die Tanzbegeisterung etwas nachlässt – Schulen, Heer und Bauern organisieren Events, und es gibt auch Alternativen. 

0 Kommentare

Der Wiener Opernball ist einzigartig in der Welt, auch die Matura-, Bauern- oder Garnisonsbälle sind beliebt. Irgendwie friert das Tanzfieber in Kärnten dennoch etwas ein.

Die Maturabälle haben natürlich auch in Kärnten Saison. Ein tolles Event stellte heuer etwa die ...
Die Maturabälle haben natürlich auch in Kärnten Saison. Ein tolles Event stellte heuer etwa die Praxis-HAK Völkermarkt auf die Beine.(Bild: Praxis-Hak)

„Bis vor sechs, sieben Jahren hatten wir noch 25 Bälle in Velden, ich war bei jedem dabei“, erzählt der Veldener Tourismuschef Hannes Markowitz. „Bei jedem Ball können die Maturanten etwa bei der Organisation oder der Gastronomie viel fürs Leben lernen. Zwischendurch hatten wir auch schon die siebenten Klassen eingebaut. Mittlerweile gibt es aber nur noch zehn Ballveranstaltungen im schönen Casineum.“ 

Es verschiebt sich wohl alles ein wenig. Villach trumpft heuer etwa mit Bällen auf und Althofen zieht sogar aus St. Veit Events ab.

Großer Auftritt für Maturanten
In Klagenfurt ist vor allem die Messearena Bühne für große Bälle. Der Maturaball des BRG Viktring ist wie immer der Rosenball, er findet heuer am 16. Februar in der Messe statt. Bei der Polonaise und der Mitternachtseinlage haben die Maturanten traditionell ihre großen Auftritte. Mittlerweile werden die Events schon auf das ganze Jahr aufgeteilt, auch kurz vor der Matura ziehen viele Frack und Kleid an.

245 Euro...

... gibt jeder Ballgast im Schnitt für einen Ballbesuch aus. Auch die Friseure machen dabei ein Geschäft. 39 Prozent der Kärntner geben an, zumindest einen Ball pro Jahr zu besuchen.

Im Tanzenberger Gymnasium gibt es wiederum gar keinen Maturaball. „Das machen wir schon seit Jahren so“, sagt Professorin Sigrid Weitensfelder. „Dafür organisieren die Schüler ein Matura-Theater.“ Das wird heuer am 30. und 31. Jänner bzw. am 1. Februar im Saal der Schule aufgeführt. Das Stück heißt treffend „Maturagott Talent – ob das was wird?’ Danach ist eine Aftershowparty angesagt. Mit dem Erlös werden Maturareisen finanziert.

Auch beim Bundesheer wird die Balltradition noch hochgehalten. Die in Kärnten und Osttirol stationierten Einheiten stellen jedes Jahr glamouröse Events auf die Beine.

In der Spittaler Türk-Kaserne wird am 31. Jänner das Tanzbein geschwungen. Die „26er“ freuen ...
In der Spittaler Türk-Kaserne wird am 31. Jänner das Tanzbein geschwungen. Die „26er“ freuen sich!(Bild: Offiziersstellvertreter Manfred Wallner)

Andy Kainz ist mit Gattin Kelly bekannter Tanzlehrer in St. Veit. Beide haben schon bei der „Dancing Stars“-Show gewonnen. „Im Vergleich mit Wien, Graz oder Linz kann Kärnten von den Tanzevents her nicht mehr mithalten. Wir veranstalten am Brunnerhof in St. Veit aber schon seit 15 Jahren den Sommernachtsball. Der ist jedes Jahr ausverkauft, auch heuer. Am 20. Juni werden alle im luftigen Tanzstadl mit Blick auf Hochosterwitz ihren Spaß haben“ , lächelt Andy.

Kärntner Ballkalender 

  • 23. Jänner: Ball ORG St. Ursula (Casineum).  
  • 24. Jänner: Rotkreuz-Ball (Lavanttalarena). BORG Ball (Kuss Wolfsberg).  
  • 31. Jänner: Lavanttaler Bauernball (Kuss Wolfsberg). Garnisonsball der 26er (Türk-Kaserne Spittal).  
  • 6. Februar: HAK Villach (Casineum Velden)  
  • 14. Februar: Ball Rotary/Lions (Casineum).  
  • 16. Februar: Rosenball BRG Viktring (Messearena)  
  • 28. Februar: HLW St. Veit-Ball (VZ Althofen).  
  • 6. März: HTL 1 Ball Lastenstraße (Messearena).  
  • 13. März: Ball Perau Gymnasium (CCV Villach).  
  • 20. März: Ball Bachmann Gymnasium (Casineum).  
  • 17. April: Ball der Lebenshilfe Kärnten (Casineum). Bafep-Ball (Messearena).  
  • 24. April: Ball der HLPS Villach (Casineum).  
  • 25. April: HLW-Ball (Schloss Porcia Spittal)

Ball der Pflege als weiteres Highlight
Der Ball der Pflege findet am 7. Februar im Klagenfurter Konzerthaus statt. Die Pflege leistet einen großen Beitrag an der Gesellschaft. Der Ball soll ein Zeichen der Wertschätzung sein. Es wird ein Abend mit Musik, Tanz und vielen Highlights.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.421 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.014 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.716 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Kärnten
Weniger Tanz-Events
Alles Walzer: Schüler und Soldaten laden zum Ball
Osttirolerin wieder da
Ski-Weltcup-Comeback nach drei Jahren Leidenszeit
HE-LEI aus Spittal
Ein Rotzlöffel und Legenden der Filmgeschichte
Krone Plus Logo
Beim Camp in Jerez
WAC auf den Spuren von Beckham, Ronaldinho & Messi
Krone Plus Logo
Österreich-Premiere
Erstes Skigebiet setzt auf Exoskelette zum Wandern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf