20 Jahre Jubiläum

Mini-Ambulatorium: Helfen, wenn es „zu viel“ wird

Kärnten
22.01.2026 20:00
Mit einer gigantischen Torte wurde 20 Jahre Mini-Ambulatorium gefeiert.
Mit einer gigantischen Torte wurde 20 Jahre Mini-Ambulatorium gefeiert.
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Das Mini-Ambulatorium unterstützt Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen – seit mittlerweile 20 Jahren! Gemeinsam blicken die Verantwortlichen auf die wertvolle Erfolgsgeschichte zurück.

Die Einrichtung unterstützt (Klein-) Kinder und Jugendliche bei einer Vielzahl an Herausforderungen. Meist sind es Kinder mit psychischen Problemen, die in dem Ambulatorium betreut werden. Auch bei Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung, motorischen Auffälligkeiten, Schul- und Lernproblemen, Schlafstörungen sowie Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblemen bietet das 14-köpfige Team professionelle Hilfe.

Zentral unter einem Dach
Das Ambulatorium wird von der „pro mente: kinder jugend familie GmbH“ betrieben und wurde von Georg Spiel ins Leben gerufen. „Das Schöne am Mini-Ambulatorium ist, dass Familien an einem Ort Unterstützung finden und nicht von einer Stelle zur nächsten geschickt werden“, so der Geschäftsführer, Mediziner und Universitätsdozent. Denn zentral, unter einem Dach befinden sich Experten verschiedenster Fachbereiche – Gesundheitspsychologen, Ärzte, Ergotherapeuten etc.

Therapiert wird nicht nur bei Problemen, auch das präventive Arbeiten steht im Vordergrund. „Wir setzen hier auf Einzelbetreuung, auch Gruppentherapien kommen sehr gut an“, so Anna Zarfl, Leiterin des Hilfezentrums.

Die Verantwortlichen blicken auf die Erfolgsgeschichte des Ambulatoriums zurück.
Die Verantwortlichen blicken auf die Erfolgsgeschichte des Ambulatoriums zurück.
Eine große Herrentorte wurde zur Feier des Tages angeschnitten.
Eine große Herrentorte wurde zur Feier des Tages angeschnitten.

Fokus auf Umgang mit sozialen Medien
Einen Fokus legt das Mini-Ambulatorium in Zukunft auf den Umgang mit sozialen Medien. „Viele Kinder und Jugendliche werden in den Netzwerken Opfer von Mobbing. Das ist sehr schlimm und wirkt sich dementsprechend auf die soziale Entwicklung und Psyche der Betroffenen aus“, weiß Spiel.

Das Mini-Ambulatorium hat zudem mit St. Veit einen weiteren Standort und soll in Zukunft ausgebaut werden. Mehr Familienstärkungsprogramme und die Verkürzung von Wartezeiten, sind geplant.

