Mini-Ambulatorium: Helfen, wenn es „zu viel“ wird

Zentral unter einem Dach

Das Ambulatorium wird von der „pro mente: kinder jugend familie GmbH“ betrieben und wurde von Georg Spiel ins Leben gerufen. „Das Schöne am Mini-Ambulatorium ist, dass Familien an einem Ort Unterstützung finden und nicht von einer Stelle zur nächsten geschickt werden“, so der Geschäftsführer, Mediziner und Universitätsdozent. Denn zentral, unter einem Dach befinden sich Experten verschiedenster Fachbereiche – Gesundheitspsychologen, Ärzte, Ergotherapeuten etc.