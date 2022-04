Langersehnte Festspiel- Atmosphäre kehrt zurück

Während bereits im Zuge der Generalprobe am vergangenen Mittwoch viele Salzburger in den mittelalterlichen Epos-Stoff eintauchen konnten, starteten die eigentlichen Festspiele erst am Samstag. Bereits am Vormittag lud Festspiel-Intendant Nikolaus Bachler zu einem Hintergrundgespräch mit dem Regieteam ein und führte die Festspielgäste in die Welt Wagners und des Epos „Lohengrin“. Er selbst freute sich besonders über die Möglichkeit der Osterfestspiele. „Das ist wie vor drei Jahren“, sagte Intendant Bachler.