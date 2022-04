Neuseeländer Evans gewinnt erstes Rennen in Rom

Am Sonntag steht in Rom der nächste E-Prix auf dem Programm, weiter geht es danach in Monaco am 30. April. In der Fahrer-Wertung liegt aktuell der am Samstag siebentplatzierte Schweizer Edoardo Mortara im Venturi mit 46 Zählern voran, Frijns folgt mit 42 Punkten.