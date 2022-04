Nehammers riskante Solidarität | Geruch des Todes

Der nicht nur für Leib und Leben waghalsige „Solidaritätsbesuch“ bei Präsident Zelenskij in Kiew am Samstag gefährde die Neutralität Österreichs, toben Kritiker. „Österreich ist neutral, aber nicht wenn es darum geht, Verbrechen zu benennen“, sagt hingegen der Kanzler zu Zelenskij. Humanitäre Hilfe gab es obendrein, nicht aber die Zusage, den EU-Betritt der Ukraine schnell vorantreiben zu wollen. Selten erreichten unsere Redaktion so viele Reaktionen: „Ob dieser Besuch in der Ukraine wirklich sinnvoll war, ist mehr als fraglich. Man kann auch diesem Land per Video seine medizinische Unterstützung zusichern. Sollte aber jetzt Russland so darauf reagieren, dass sie uns die Neutralität absprechen, so muss diese Regierung sofort zurücktreten, weil dieser Besuch unnötig und provokant war“, meint etwa Leser Paul Glattauer. „Warum gefährdet der österreichische Bundeskanzler mit seiner Ukraine-Reise unsere gerade in diesen Zeiten so wichtige immerwährende Neutralität?“, fragt Leser Gerhart Ratay. Solidarität ja, aber diese Fragen und Sorgen zur Position Österreichs mögen vielen als berechtigt erscheinen. Ein ungutes Gefühl bleibt jedenfalls nach diesem Besuch. Aber was ist und war am Krieg schon jemals gut?