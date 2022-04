Alois-Mock-Institut wurde aufgelöst

Das niederösterreichische Alois-Mock-Institut, das wegen Zahlungen des Glücksspielkonzerns Novomatic in die Schlagzeilen geraten war, hat sich aufgelöst. Dies gab am Dienstag Obmann Christian Rädler bekannt. Das Mock-Institut war wegen Zahlungen des Glükspielkonzerns Novomatic in die Schlagzeilen geraten.