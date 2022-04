Alois-Mock-Institut: Das sind die Geldgeber

Liste liegt „Krone“ vor

Mittlerweile ist die Liste im ÖVP-U-Ausschuss gelandet, auch der „Krone“ liegt sie vor. Demnach hat der Verein zwischen Dezember 2017 und Dezember 2019 von mehreren Unternehmen, an denen das Land Niederösterreich beteiligt ist oder die im Einfluss der ÖVP Niederösterreich stehen, Zahlungen erhalten. So flossen in besagtem Zeitraum 56.496,30 Euro von der Hypo NÖ, 54.976,19 Euro kamen vom Energieversorger EVN, 38.900 Euro vom Flughafen Wien, 2500 Euro zahlte die NÖ Landeskliniken Holding.