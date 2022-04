Leader Dellach/G. plant Abstieg und verliert Coach

Ein Dilemma. Dellach/G. führt die Kärntner Liga mit brutaler Dominanz an, ist ungeschlagen, hat 13 Punkte Vorsprung – der Meistertitel ist nur noch Formsache. Dennoch werden die Gailtaler nicht in die Regionalliga aufsteigen. „Das ist nun fix – es geht sich finanziell und personell nicht aus“, sagt Boss Marco Längle, der ja in der Liga bleiben wollte. Geht aber nicht: Denn sein Antrag auf eine Auflösung des verpflichtenden Aufstiegs für den Liga-Meister wurde vom KFV bei der Liga-Sitzung abgeschmettert. Das heißt: Wird Dellach/G. Erster, steigt man in die Unterliga ab! Was Folgen hat: Trainer Philipp Dabringer wird den Klub verlassen. „In die Regionalliga würde ich mitgehen, runter nicht. Wir wollen aber Meister werden!“ Den ÖFB-Cup-Platz darf dieser laut KFV aber behalten. Ob wer anders rauf will? Gefragt wird nach Saisonende bis zu den Abstiegsrängen runter.