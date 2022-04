„Man sollte über das aktuelle Marktsystem reden“

Fahr nicht fort, kauf den Strom im Ort: In der Theorie müssten die 682 Kleinwasserkraftwerke in Oberösterreich eigentlich günstigere Preise anbieten können als die großen Energiekonzerne. Doch in der Praxis müssen die Zwischenhändler der „Minis“ Zusatzstrom extrem teuer zukaufen. Paul Ablinger, Geschäftsführer des Vereins Kleinwasserkraft, sagt: „Man sollte über das Marktsystem reden.“