Der Winter 2021/2022 brach einige Negativrekorde

Ein Winter, der in manchen Regionen so wenig Schnee wie noch nie brachte, geht in die Endphase. In Bereichen oberhalb von rund 2000 Metern lassen sich noch Skitouren unternehmen, darunter ist die Saison im Prinzip schon vor Ostern gelaufen. Die lange Schönwetterperiode im März in Kombination mit dem Saharastaub hat auch dazu beigetragen, dass die - spärliche - weiße Pracht dahinschmolz.