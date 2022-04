Smart #1: Der neue ist ein SUV und Halb-Chinese

Kofferraum groß wie nie

Im Fond sollen bis zu drei Personen Platz finden. Die Rückbank lässt sich in Längsrichtung verschieben und so das Gepäckvolumen im Kofferraum von 273 bis 411 Liter variieren. Wird mehr Stauraum benötigt, kann die Rückbanklehne im Verhältnis 60:40 umgeklappt werden. Außerdem bietet der neue Smart unter der Fronthaube einen 15-Liter-Frunk, in dem unter anderem ein Ladekabel Platz findet.