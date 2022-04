Menschenhändler-Bande schickte Obdachlose betteln

Bei einem von den europäischen Strafverfolgungsbehörden Europol und Eurojust wurden am Mittwoch vier Verdächtige festgenommen, einer davon in Österreich. Die anderen drei Festnahmen wurden in Deutschland, Ungarn und in Rumänien vollzogen. Dazu gab es sieben Hausdurchsuchungen - je eine in Österreich und Ungarn, zwei in Deutschland und drei in Rumänien.