Kein Aufsteiger bei der verspäteten Premiere

Corna verhinderte die ersten zwei Auflagen der neuen Frühjahrs-Westliga mit den jeweils zwei besten Klubs aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg. An diesem Wochenende gibt’s nun aber die verspätete Premiere. Die nicht so läuft wie geplant. Denn aus dem Sextett will kein Klub aufsteigen. Was Konsequenzen für die 2. Liga hat.